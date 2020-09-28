Tonya Süt yeniden ayağa kalkıyor
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA KAPANMA NOKTASINA GELEN TONYA SÜT KOOPERATİFİ AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ SALİH CORA VE TONYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN BEŞEL'İN ÖNCÜLÜĞÜNDE İLÇENİN KANAAT ÖNDERLERİNİN BİR ARAYA GELMESİYLE YENİDEN AYAĞA KALKTI.
Geçtiğimiz yıllarda kapanma noktasına gelen Tonya Süt Kooperatifi AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’in öncülüğünde ilçenin kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle yeniden ayağa kalktı.
Oluşturulan yeni yönetim kurulunun başkanı olan Yunus Tekin Baki kısa sürede Tonya Süt Kooperatifi’ninde mali disiplini sağlayarak kooperatifin satışlarını arttırmaya başladı. Yapılan başarılı çalışmalar neticesinde geçmiş borçlarını kapatarak üreticilere borcu kalmayan kooperatif satış pazarını da genişletti.
Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tekin Baki yaptığı açıklamada görev süresi içerisinde ilk mali kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirterek "Fabrikamız yönetiminde görev yaptığımız süre içerisindeki ilk mali kongremizi hayırlısıyla gerçekleştirdik. Ortaklarımıza detaylı faaliyet, denetleme, bilanço ve gelir tablosu raporları arz edildi" dedi.
Bölgede süt üretimi yaparak alın sürece katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Baki açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Kooperatifimizin sağlam ve gerçekçi adımlar ile geleceğe dönük hedeflerini gerçekleştirmesi adına yönetim kurulu olarak gösterdiğimiz gayretin, kooperatif üyelerimizce takdir edilmesi ve mali kongrede yapılan oylama sonucu tam oy alarak ibra edilmemiz bizi daha da güçlendirmiş ve teşvik etmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugünden itibaren de, süt üretimi safhasında gece gündüz çalışan hemşehrilerimizin akıttıkları her bir damla alın terinin şahsımıza yüklediği sorumluluğun farkında olarak Tonya’mızın ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlama noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0