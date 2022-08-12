‘Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ hayran bırakıyor

Botanik Park bünyesinde oluşturulan ve ilkbaharda hizmete açılan ‘Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ görenleri hayran bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Botanik Park’ta oluşturulan ve geçtiğimiz aylarda hizmete açılan, içerisinde 81 bitki türünün bulunduğu ‘Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ büyük ilgi görüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trabzon Botanik içerisinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, özel toprak ilavesinden tohum, fide/fidan seçimi ve üretimine kadar 7 ay süren titiz çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin değişik bölgelerindeki 9 adet Araştırma Enstitüsünden, belediyelerden ve Ankara Milli Botanik Bahçesi’nden temin edilen tohumlar, Büyükşehir Belediyemizin fidanlığında çimlendirilerek elde edilen fideler ve belli bir boy-çap dengesine getirildikten sonra alana dikimleri gerçekleştirilmiştir. Bahçede ayrıca bölgemizde yetişen ve etnobotanik özelliği olan yabani bitki türleri de sergilenmektedir. Trabzon Botanik Bahçenin en çok ilgi çeken koleksiyon bahçesinde bugün itibarıyla 81 bitki türü sergilenmekte olup, ilerleyen zaman içerisinde 200 türe ulaşmayı hedeflemekteyiz” denildi.

Öte yandan Trabzon Botanik’te yeni oluşturulan tematik bahçelerin yanı sıra nesli tehlike altında olan endemik bitki türleri de koruma altına alınıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü aracılığı ile temin edilen, bölgede endemik ve nesli tehlike altındaki Trabzon Kanarya Otu da (Senecio trapezuntinus Boiss.) koruma altına alınan türler arasında yer alıyor.