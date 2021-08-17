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TGC tarafından 2020 yılının Başarılı Gazetecileri açıklandı
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2020 yılı Başarılı Gazeteciler" yarışmasında ödüle layık görülenler açıklandı.
TRABZON 17.08.2021, 15:24
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2020 yılı Başarılı Gazeteciler" yarışmasında ödüle layık görülenler açıklandı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Trabzon muhabirlerinden Ozan Köse, “Sarıkamış Şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda Anıldı” haberiyle, haber fotoğraf dalında ödüle layık görüldü.
Osman Çavuşoğlu, Ergun Ata, Nevzat Yılmaz, İsmail Fandaklı, Kenan Nadi Özbay, Haluk Ayyıldız, Ersen Küçük‘den oluşan jüri üyeleri görüntü, haber ve fotoğraf dalında ödüle layık görülen eserleri belirlerken, ödüle layık görülen eserler şu şekilde belirlendi:"Özgür Özdemir (Sabah Gazetesi) “Dayı Sele Kapıldık Sürükleniyoruz”, Araştırma haber dalında Bahattin Baştürk (Taka Gazetesi) “Lojman Krizi“ Gazete Röportaj dalında Selahattin Özcan (Karadeniz’de Sonnokta) “Siz Evde Kalın Biz Röportaja Geliriz “Fıkra-Makale Yazısı dalında Meryem Akgün (Karadeniz Gazetesi) “Benim Adım Filiz”, Fıkra-Makale Yazısı İnternet Elif Çavuş (Habercuk.com) “5 Gün 4 Gece Güneydoğu’da Ne Yaptık”, Haber Fotoğraf -Ozan Köse (İhlas Haber Ajansı) “ Sarıkamış Şehitleri 2200 rakımlı Sis Dağı’nda Anıldı”, TV Görüntü Haber dalında Selçuk Başar (Demirören Haber Ajansı) “Ölmeden Kendine Türbe Görünümlü Mezar Yaptı”, Spor Haberi dalında Hasan Tüncel (61 Saat) “Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Alkol Testine girdi 0 Promil Çıktı”, Spor Fotoğraf dalında Nurgül Günaydın (Karadeniz’den Günebakış) Radyo İnceleme Araştırma dalında Özgül Kömürcü (TRT Trabzon Radyosu) “Köyümün Türküleri”, İnternet İnceleme Araştırma dalında Okan Çıtlak (Haber61.net) “Uzmanından Acı Tespit Çocuklara Bırak Elinden Telefonu Denilirken Şimdi Karşısında Yoklama Alınıyor”, Mizanpaj Haber dalında Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi) “Atam Kalbimizdesin”, Mizanpaj Spor dalında Enes Aydın (Karadeniz’de Sonnokta) “8.Şampiyonluk İçin İçerdeyiz."