Teknikerler tek çatı altında buluştu

Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Zonguldak ve Rize illerinde kurulu bulunan Teknikerler Dernekleri bir araya gelerek kurdukları Karadeniz Teknikerler Federasyonu ile tek çatı altında buluştu.

Kurucu başkanlığa seçilen Orhan Baki yaptığı açıklamada,” Ülkemizin yeteri kadar bilinmeyen, ihmal edilen, irdeledikçe göreceksiniz, adeta iş yapması engellenen, teknikerlik mesleğinin kurumsal temsilcisi olarak, kamuoyunun huzuruna çıktık. İlk sözümüz meslektaşlarımıza olacak: Toprağı çapalamadan, tarlada çabalamadan harmanda sözümüz geçmez. Mesleğinin yok sayılmasına razı değilsen, yanımızda ol. Bilinen anlamda teknikerlik eğitimi 1942 yılında başlamıştır. Biz, bu yıldan günümüze kadar süren, zor serüvenin içerisinde yoğrulduk. Üzerine Federasyon inşa ettiğimiz tekniker derneklerimizin, sivil toplum kuruluşu olarak 24 yıllık deneyimi var. Sorunları da çözüm yollarını da biliyoruz. Durum tespiti yapacak, paydaşlarımızla paylaşacağız. Uzak tutulduğumuz iş ve üretim dünyasında, elimizi taşın altına koyacak ortamı, sağlamak amacındayız” dedi.

“Tekniker 13 yıllık sistemli bir eğitimle kazanılmış, özel bilgi ve becerilerle donatılmış teknik iş gücüdür” diyen Baki “Teknikerlik mesleği, tanımlı iş kollarının tamamında, hizmet verecek çeşitliliğe, ihtisas alanına sahiptir. Mezun sayısı, 5 milyonu aşan devasa bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu büyüklüğe her yıl, 450 bin ile 500 bin arası gencimiz eklenmektedir. Buna rağmen, iş dünyası yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılayamıyorsa, sorun vardır. Çözüm ortağı olacak, el birliği ile çözeceğiz. Çözüm yolunda, karar vericileri sağlıklı bilgilendireceğiz. İktidar ve muhalefetin, siyasi çekişme konusu olmak istemiyoruz. Uzlaşıyla, yapacakları düzenlemeyle 5 milyonu aşkın teknikerin, yetki ve sorumlulukları bilinir hale getireceklerine inanıyoruz. Lobilerin gölgesinde değil, aklın yolunda karar verilmesi için ilk elden takipçisi olacağız. İş başında, yeterli ve değerli olduğumuzu biliyoruz. İş üretecek fırsat ve ortam sağlandığında, herkesin her kesimin bu durumu bilmesini sağlayacağız. En önemlisi, MYO öğrencisi 1 milyon gencimize umut ve ışık olacağız. Okullarımıza değer katacağız. Çalışmalarımız ülke genelinde sürüyor. Yakında diğer bölgelerimizin Federasyon kuruluşları da tamamlanacak. Devamında, ‘Türkiye Teknikerler Konfederasyonu’nu kurarak, kurumsal yapılanmamızın ilk aşamasını bitirmiş olacağız. Karadeniz’den başlayan, ülke yararına toplumsal hareketler, hep başarılı olmuştur. Bizler ilk meşaleyi yaktık. Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu biliyor, sabır ve güvenle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.