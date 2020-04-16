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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ticaret Borsası başkanları ile telekonferans yöntemiyle buluştu

TTB BAŞKANI ERGAN, KAHVERENGİ KOKARCA TEHDİDİNİ GÜNDEME TAŞIYIP, BİYOLOJİK MÜCADELE VE ÜRÜNE DESTEK İSTEDİ.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ticaret Borsası başkanları ile telekonferans yöntemiyle buluştu

TTB BAŞKANI ERGAN, KAHVERENGİ KOKARCA TEHDİDİNİ GÜNDEME TAŞIYIP, BİYOLOJİK MÜCADELE VE ÜRÜNE DESTEK İSTEDİ.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:22
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ticaret Borsası başkanları ile telekonferans yöntemiyle buluştu

Korona virüsün oluşturduğu olumsuzluk ortamından üretim ve iş dünyasının asgari düzeyde olumsuz etkilenmesini temin için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) alınan tedbirleri, bunların yaptığı etkileri ve süreci sıkı bir şekilde takip için telekonferans yöntemiyle iş dünyası ile hükümet yetkililerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı M.Rıfat Hisarcıkloğlu ve Türkiye’deki 113 borsa tarafından oluşturulan Ticaret Borsaları Konsey Toplantısında başkanlarla karşılıklı istişarede bulundular. Bu istişareden önce de ayrıca oda ve borsaların bölge sorumlularının koordinasyonunda bölgesel sorunların ele alındığı ayrı bir telekonferans toplantısı da gerçekleştirildi.

Bakan Pakdemirli, süreçte bugüne kadar yapılanlar hakkında kısa bilgi verdikten sonra oda ve borsa başkanları ile kısa sürelerle video bağlantısı üzerinden görüşlerini ve isteklerini aktardılar.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da yaptığı bağlantıda alınan tedbirleri olumlu bulduklarını belirterek dış ticarette yaşanan olumsuzluğa rağmen fındık ihracatının bu sezon rekora doğru gittiğini belirterek bahçelerdeki kahverengi kokarca tehdidine dikkat çekti.

Ergan “Yaşanan olumsuzluklara rağmen fındık ihracatımız bu sezon rekora çıkacaktır. 2019-2020 sezonun tamamlanacağı 31 Ağustos’ta bu rakamın 340 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ancak fındık ihracatımızdaki bu artışın önümüzdeki dönemlerde de sürmesi için üretimimizin de artması lazımdır. Bu noktada kahverengi kokarca denilen böcek büyük bir tehdit unsurudur. Bu zararlının yapacağı hasar ile ilgili olarak borsamız 2 yıldır geniş kapsamlı çalışmalar, uyarılar yapıyor. Fındık başta olmak üzere tüm tarım ürünlerinde büyük hasara yol açan zararlı ile mücadelenin ilaçlı değil, biyolojik olarak yapılması konusunda bilim adamları, üreticiler ve sektörün tüm paydaşları hemfikir olmuşlardır. Verim ve kalite kaybının yaşanmaması için biyolojik mücadele ile ilgili tüm engeller ve engellemeler ortadan kaldırılmalıdır” diye konuştu.

"Destekleme ürüne yapılmalı"

Ergan, Türkiye’nin sahip olduğu 720 bin hektarlık bahçelerde 1,5 milyon ton kabuklu fındığı rahatlıkla üretip satabileceğini tekrarlayarak, “Bunun için yapılması gerekenlerden biri ve en önemlisi de 2009’dan beri alan bazlı olarak yapılan desteklemenin ürüne çevrilmesidir. Desteğin ürüne verilmesi demek daha fazla ihracat, daha fazla döviz demektir. Bu süreçte fındık ihracatçısının önünü açacak her türlü kolaylık sağlanırsa 2023 için koyduğumuz 5 milyar dolarlık ihracat hedefine mutlaka ulaşırız” dedi.

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