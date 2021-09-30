Tarihi M.Ö 2000’lere dayanan Akçaabat’in tarihi fotoğraflarla, objelerle sergileniyor

Trabzon’un Akçaabat Belediyesi tarafından “M.Ö 2000-M.S 2021 Akçaabat” adlı sergi açıldı.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan sergide geçmişten günümüze kadar Akçaabat’ın tarihi, kültürü, sporu, yaşanmış olayları ve önemli şahsiyetleri fotoğraflarla, yazılarla ve objelerle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Akçaabat Hamamçimeni Çarşısı 1. katta bulunan belediyeye ait galeride açılan sergiye Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, serginin katılanları zamanda yolculuğa çıkardığını belirterek, “M.Ö. 2000 yılından günümüze ele aldığımız ilk adı Hermonassa olan Akçaabat’ımız, eskilerden beri hareketli şehir yaşamı, eski çağlara kadar uzanan tarihi, sahip olduğu zengin kültürel mirası ve kalıntıları, kendine özgü farklılıkları, güzellikleri ile görülmesi gereken en önemli yerleşim yerlerinden biridir” dedi.

Serginin iki başlık altında toplandığını dile getiren Başkan Ekim, “Bugün burada açtığımız sergi ile Akçaabat’ımızı eski çağlardan günümüze kadar işlemeye çalıştık. Sergimizi iki başlık altında topladık. Birinci kısımda birçok tarihi olaylara sahne olmuş ve her Akçaabatlının bilmesi gereken bazı yaşanmış olayları tarihi süreç içerisinde vermeye çalıştık. Akçaabat’ın ve Trabzon’un fethi, Sargana destanı, muhacirlik yılları ve Akçaabat’ın düşman işgalinden kurtuluşu gibi daha birçok olaya sergimizde yer verdik. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Sergimizin ikinci kısmında ise Cumhuriyet sonrası ve günümüzdeki Akçaabat’ı vermeye çalıştık. Akçaabat’ın sporunu, tütünü, köftesini, pazarını ve tabii ki tarihi Ortamahalle’mize yer verdik. Sergimizi gezerken eski çağlardan başlayıp günümüze kadar olan Akçaabat adeta bir film şeridi gibi gözümüzde canlanacak. Özellikle öğrencilerimizin ve gençlerimizin bu sergiyi gezmelerini, yaşadıkları yerin, Akçaabat’ın tarihini burada görmelerini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.