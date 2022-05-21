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Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon” sempozyumu büyük bir katılımla başladı. 3 gün sürecek sempozyum, 24 oturumda tamamlanacak.

TRABZON 21.05.2022, 11:14
Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon” sempozyumu büyük bir katılımla başladı. 3 gün sürecek sempozyum, 24 oturumda tamamlanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, köklü bir tarihe ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Trabzon’un her yönüyle araştırılması ve elde edilen sonuçların bilim dünyasına kazandırılması amacıyla “Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon” isimli sempozyum düzenledi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca sürecek sempozyuma, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Gürcistan Konsolosu Gela Japarıdze, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sempozyuma gösterilen ilgi nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirterek “Üstat tarihçi, hemşerimiz merhum Profesör Osman Turan şehrimizi ‘Karadeniz Bölgesi zümrüt bir gerdanlığa, Trabzon şehri de onun üzerinde bir gelinin tacına benzer. Gerçekten bu bölge yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın da en güzel tabiat parçalarından biridir’ şeklinde nitelendirir. İşte bu kadim şehrin, güzel Trabzon’umuzun tarihi, kültürü ve sanatıyla beraber ele alınıp, güncel bilgi ve belgeler ışığında birçok yönüyle değerlendirileceği sempozyumumuzun açılışına hoş geldiniz, hoşnutluk getirdiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok önem verdiğimiz bu programa katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihçilerin kahir ekseriyetinin Trabzon’un tarihini milattan önce 2000 yılından başlattığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Sempozyum programı kapsamında bir bildiri de sunacak olan hemşerimiz araştırmacı yazar İsmail Fettahoğlu ise şehrimizin tarihini kronolojik olarak ‘Kuruluş devri, serbest şehir devri, Roma devri, Bizans devri, Komnenoslar devri ve Türk İslam devri” olarak 6 safhaya ayırıyor. Geçtiğimiz yıl Trabzon tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve Sur içinde, Yukarı Hisar’da arkeoloji kazısına başladık. Valiliğimizin koordinasyonunda, KTÜ, Ortahisar Belediyemiz, Sanayi ve Ticaret Odamız ve Müze Müdürlüğümüzle beraber başlattığımız bu çalışma bu yıl ve sonrasında da genişleyerek devam edecek. Bu çalışma ile esas olarak şehrimizin tarihinin bilinmeyenlerini ortaya çıkarmayı hedefledik. Ancak bir diğer beklentimiz de az önce milattan önce 2000 olarak başladığını ifade ettiğim şehir tarihinin daha eskilere gittiğini ortaya koyacak bulgulara ulaşmak. Arkeoloji müzesi nihai hedef” ifadelerini kullandı.

Tarihte Trabzon’dan ilk olarak, M.Ö. 400 yılında filozof Senefon tarafından yazılan On Binlerin Dönüşü adlı eserde bahsedildiğini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Ancak bundan itibaren Trabzon, sahip olduğu jeopolitik önem, coğrafi üstünlüğü ve Anadolu’nun en kritik liman ve ticaret şehri olması gibi sebeplerle Anadolu’ya hâkim olmak isteyen herkesin dikkatini çekmiştir. Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethi de Anadolu coğrafyasında Malazgirt ve İstanbul’un fethinden sonra üçüncü önemli fetih olarak kabul edilmektedir. Çünkü Trabzon’un fethiyle hem İstanbul’un hem de Anadolu’nun fethi tamamlanmıştır. Bir vesileyle şehrimizin Fatihi Sultan Mehmet Han ve onun şanlı askerlerini rahmet ve minnetle yâd ediyorum” şeklinde konuştu.

Osmanlı’nın büyük padişahlarından Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da 20 yıldan fazla valilik yapması ve cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın da bu şehirde doğup büyümesinden büyük bir onur duyduklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Dolmabahçe Sarayı resim müzesinde bizzat görmüştüm. Kanuni Sultan Süleyman’ın kılıcının kabzasındaki hamsi figürlerine şahit oldum. Bu cihan padişahının bu şehirle kurduğu bağın en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Elbette Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da çok az şehre nasip olan 3 farklı zamandaki Trabzon ziyaretleri de bu şehrin tarihindeki bir başka iftihar vesilesidir” diye konuştu.

“Trabzon ismini bu aralar sanki biraz daha fazla duyuyoruz” diyen Başkan Zorluoğlu, “Devletin, siyasetin, sanatın, ticaretin, akademinin ve sporun tepesinde hep Trabzonlular var deniliyor. Bazen de bu durum biraz eleştiri konusu olabiliyor. Ben bunu şöyle okuyorum: Demek ki Trabzon, imparatorluğa padişah yetiştirme, devlete adam yetiştirme hasletini, geleneğini ve özelliğini halen muhafaza ediyor. Bunu biraz daha ileriye taşıdık. Sanatta, kültürde, iş dünyasında da iyi bireyler yetiştiriyoruz. Tabii ki binlerce yıllık tarihi, onlarca medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapması Trabzon’u kadim bir kültür ve sanat şehri olarak da öne çıkarıyor. Bu şehir sayısız kültür varlığı, tarihi mekân ve eserleri ve birçok sanat dalında yetiştirdiği büyük sanatçılarıyla da meşhur” ifadelerini kullandı.

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