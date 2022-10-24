Tarihi Kadınlar Pazarı inşaatının yüzde 73’ü tamamlandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımında sona yaklaşılan tarihi ‘Kadınlar Pazarı’ inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın yüzde 73’ünün tamamlandığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Çok modern ama aynı zamanda tarihi özelliğini de koruyan Kadınlar Pazarı’nı şehrimize yakışır şekilde hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak tarihi dokusu bozulmadan yapımına başlanan ’Kadınlar Pazarı’ inşaatı devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Pazarkapı Mahallesi’nde bulunan ve şehir için önemli bir yere sahip Kadınlar Pazarı inşaatını yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire amirleri eşlik etti.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, Kadınlar Pazarı inşaatının yüzde 73’ünün tamamlandığını belirterek, "İnşaatımızda temel, bodrum kat, zemin kat, 1. kat 2. Kat betonarme imalatı tamamlandı. Kısa bir zaman sonra inşallah hizmete açacağız. Burası eskiden denizin ulaştığı bir alandı ve çok ciddi bir zemin problemi vardı. Burada Roma döneminden kalma tarihi iskele var. Bu alandaki birtakım tarihi eserlerin de herhangi bir zarar görmemesi ve gelecek nesillere ulaşılabilmesi adına çoğu kere Müze Müdürlüğü ile beraber bazen aylarca bekleyerek titiz bir çalışma gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihi kalıntıların Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından muhafaza altına alındığını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Şu anda tarihi kazı çalışmaları bitti. Ortaya çok özel kalıntılar çıktı. Buraya özel bir ışıklandırma sistemi yapacağız. Hedefimiz, çok modern ama aynı zamanda tarihi özelliğini de koruyan Kadınlar Pazarı’nı şehrimize yakışır şekilde hizmete açmak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kadınlar Pazarı inşaatının bodrum katında 3 bin 745 metrekare otopark, zemin katta 12 kasap dükkanı, 1 adet et ve tavuk ürünleri dükkanı, 24 dış dükkAn, 24 iç dükkan, 1. katta 23 dış dükkan, 22 iç dükkan, 6 adet küçük dükkan, 2. katta ise 811 metrekare esnaf lokantası bulunuyor.