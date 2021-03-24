STK’lardan Karadeniz’de Mavi Seferberlik çağrısı

Trabzon’da iş dünyası ve turizmle ilgili sivil toplum kuruluşları bir an önce normalleşmeye dönmek için Karadeniz’de Mavi Seferberlik çağrısı yaptı, sektörlerin taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Karadeniz’de Mavi Seferberlik basın açıklaması metnini, katılan ve destekleyen kuruluşlar adına Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan okudu. İş dünyası ve turizm sektörünün taleplerinin de yer aldığı metinde şu ifadeler kullanıldı:

“Karadeniz Bölgesinde Covid -19’a karşı toplumsal mücadelemizi artırmak için, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri olarak Mavi Seferberlik çağrısı yapıyoruz. Halkımızla birlikte el ele vererek daha etkili ve kapsamlı bir mücadeleye ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyoruz. Mavi Seferberlik kapsamında halkımızın pandemi tedbirlerine azami dikkatle uymasını bekliyoruz. Bölgemizdeki vaka sayılarının kademeli olarak azalmasıyla salgının hızını durdurmak ve normalleşmeye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Karadeniz’de Mavi Seferberliğin en önemli amacı halkımızın sağlığını korumanın yanında ekonomideki zararları kontrol altına almaktır. Bunun için de en güçlü ve kalıcı çözümün biran önce kademeli de olsa normalleşmeye geçmek olduğuna inanıyoruz. Mavi Seferberliğin Karadeniz’de başarıya ulaştırılması toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır. Bunun için pandemi tedbirlerine herkesin uyması önemlidir. Halkımızdan beklentimiz ihtiyaçları dışında süreci evde geçirmeleri, dışarıda oldukları süre içinde de maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarıdır. Pandemi nedeniyle yaşanmakta olan zorluklara bugüne kadar fedakarlıkla göğüs geren piyasaların bundan sonra toparlanmaya şiddetle ihtiyacı olduğu açıkça görülmektedir. Bugünümüze alınan tedbirler ile geldiğimizi unutmadan bundan sonraki süreci de yeni tedbirler ile birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda sahada yaşanan zorlukları, çözüm önerileri ve beklentileri toparlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeye devam edeceğiz."

Talep ve öneriler

"Bu kapsamda talep ve önerilerimizi de kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" diyen Ergan, şunları söyledi:

"Karadeniz Bölgesinde aşıların zamanında tamamlanması için tüm kesimlerin katılması ve destek vermesi, Zor geçen bir yılın ardından ekonomik yönden ağır veya kısmen kaybı olan işyerlerimizin tamamının bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının 2021 yılı sonuna kadar ötelenmesi, Yeme içme sektörü de dahil olmak üzere tüm hizmet sektörlerinde gerekli pandemi tedbirleri alınarak yüzde 25 veya yüzde 50 kapasiteden başlayarak kademeli olarak açılmanın sağlanması Kredi Garanti Fonu üzerinden yeniden kredi limitleri arttırılarak kredi imkanı sağlanması, Kalkınma Ajansları başta olmak üzere özel sektöre destek sağlayan kuruluşlar üzerinden zor durumda olan iş yerlerine kredi faiz desteği sağlanması, Kira desteklerinin tüm sektörlere yaygınlaştırılması, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelinin yüzde 50’si oranında destek sağlanması, Kamu kurumlarında kiracı olan işletmelerden 2021 yılı sonuna kadar kira alınmaması; pandemi döneminde birikmiş kira borçlarının da uzlaşı kültürüyle gerekli indirimler sağlanarak çözüme kavuşturulması, Ülke genelinde aynı risk ölçeğinde bulunan illerdeki farklı uygulamaların aynı seviyeye getirilmesi, iş yerlerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ara verilmeden devam edilmesi, İllerin risk haritalarının yayınlanmaması, Pandemi sürecinde kamu kaynağı yaratılması amacıyla ertelenebilecek yatırımlardan elde edilecek kaynakların pandemiden etkilenen küçük ve orta kesim işyerlerine destek olarak sunulması, Kamu alacaklarının tahsilatlarının ertelenmesi, Özellikle bir yıldan bu yana kapalı bulunan iş yerlerinin borçları nedeniyle, kamu ve özel bankalardan aldıkları hizmetlerin aksamaması, Pandemi sürecinde kapalı işletmelerin aldığı elektrik gibi hizmetlere artışların yansıtılmaması, 2021 yılı sonuna kadar borç nedeniyle elektrik kesilme uygulamasının kaldırılması, SGK primleri ve vergilerin 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi, SGK ve vergi borçlarındaki yapılandırma ödemelerinin 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi, istihdam için mevcut durum üzerine yeni alınacak her bir çalışanın maaş, SGK ve vergilerinin devlet tarafından karşılanması."