Sonbahar renkleri Trabzon’u kartpostallardaki görüntülere çevirdi

Sonbahar mevsimiyle birlikte Trabzon’da ağaçlar ve doğanın büründüğü renk cümbüşü hayran bırakıyor.

Trabzon’da sonbaharla birlikte farklı tonlara bürünen ağaçlar görsel şölen sunuyor. Her mevsim doğal güzellikleri ile bilinen Doğu Karadeniz’de kış mevsimi öncesinde bölgede bulunan onlarca çeşit ağacın yaprakları kırmızı, sarı, yeşil, kahverengi ve turuncu renklerine bezenirken, Yomra ilçesinde çekilen görüntüler görsel bir şölen oluşturdu.