Selçuk İskender, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Temsilcisi ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Selçuk İskender, Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK’ün Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

OSBÜK’ün Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Selçuk İskender, yaptığı değerlendirmede “Türkiye’de planlı kalkınmayla birlikte ortaya çıkan OSB’ler, işsizliği azaltmada, sanayi yatırımlarının hızlanmasında, üretimde kalite ve verimliliğin artmasında, bölgesel eşitsizliklerin önlenmesinde, şehirlerin daha planlı ve çevreye duyarlı olarak kurulmasında, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynuyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında bu denli önemli bir rol üstlenen organize sanayi bölgelerinin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak amacıyla çatı kurum olarak hizmet Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ise yıllardır bu misyonunu lakıyla yerine getiriyor. OSBÜK’ün Yönetim Kurulu’nda görevlendirmelerinden dolayı Yönetim Kurulu başkanımız sayın Memiş Kütükçü beyefendiye, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor ve hem Trabzon sanayisi hem de OSB camiası adına güzel işlere imza atmayı temenni ediyorum” dedi.