Sel mağduru sahipsiz canlar yeni yuvalarına kavuşuyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinden etkilenen ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınan sahipsiz canlar, tedavilerinin ardından yeni yuvalarına kavuşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, Arhavi ilçesinde 2021 yılında meydana gelen sel felaketinde kullanılamaz hale gelen barınakta kalan 15 köpeğe sahip çıkarak Trabzon’a getirmişti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun talimatı ile bir yılı aşkın süredir, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilen sevimli dostlar, hayvan dernekleri aracılığıyla sahiplendiriliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından özenli şekilde tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturulan 15 köpekten 2’si yeni yuvalarına kavuşmak üzere İstanbul’a gönderildi. Diğer sevimli dostların sahiplendirilme çalışmaları ise devam ediyor.

“Biz onların da belediyesiyiz”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldikleri günden itibaren “Biz onların da belediyesiyiz” anlayışıyla çalışma yürüttüklerini belirterek, “Geçtiğimiz yıl Arhavi’de meydana gelen selin ardından ekiplerimizi hemen bölgeye göndererek, kullanılamaz hale gelen barınaktaki 15 sahipsiz canımızı Trabzon’a getirmiştik. Geldikleri ilk gün ‘Onlara çok iyi bakacağız’ demiştik ve geçen sürede hepsine gerçekten çok iyi baktık, yakından ilgilendik. Bir yıl süren rehabilitasyonlarının ardından yaşadıkları kötü günlerin geride kalması ve aile sıcaklığını yaşamalarını sağlamak amacıyla, sevimli dostlarımızı yeni yuvalarına kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.