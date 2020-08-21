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Şalpazarı’nda 95 yaşındaki alzheimer hastası kayıp şahıs bulundu
TRABZON ŞALPAZARI İLÇESİNDE 95 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI KAYIP ŞAHIS EVİNİN 500 METRE YAKININDA ORMANLIK ALANDA BULUNDU.
TRABZON 21.08.2020, 09:35
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Trabzon Şalpazarı ilçesinde 95 yaşındaki alzheimer hastası kayıp şahıs evinin 500 metre yakınında ormanlık alanda bulundu.
Şalpazarı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesi Tezyanı mevkiinde ikamet eden 95 yaşındaki Alzheimer hastası Emin Angıt’ın dün sabah saatlerinde kaybolduğu bilgisi gelmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT, jandarma ve mahalle halkının katıldığı arama çalışmaları sonrasında Angıt, evinden 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Yürüyecek takati bulunmayan yaşlı şahıs sedyeye alınarak evine götürülürken, sağlık ekipleri tarafından da sağlık kontrolünden geçirildi.
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