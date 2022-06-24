Şalpazarı ilçesinde yola düşen kaya az kalsın faciaya neden oluyordu

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde Sis Dağı Yaylası’na giden yolda yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kayanın düşmesi sırasında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önledi.

İlçenin Acısu-Şıhkıranı-Sis Dağı Yaylası yolu Dereköy mahallesi mevkiinde yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri karayoluna yuvarlandı. Yola düşen kayalar nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, kayanın düşmesi sırasında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önledi. Sürücülerin Şalpazarı Belediyesinden yardım istemelerinin ardından belediyeye ait iş makinalarıyla temizlenerek kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz 26 Mart 2022 tarihinde Vakfıkebir-Tonya karayolunda yamaçtan kopan kayaların bir araca isabet etmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti.