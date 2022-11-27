Saklı cennet ‘Kudavas Şelalesi’ ziyaretçilerini büyülüyor

Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı İskenderli mahallesinin Kumyatak Deresi vadisindeki saklı cennet ”Kudavas Şelalesi” ziyaretçilerine muhteşem bir doğa şöleni sunuyor.

Trabzon’da Sonbaharın gelmesi ve yaprakların sararmasıyla yaylalar ve ormanların eşsiz görüntüsü, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Tonya ilçesi sınırları içinde yer alan Kudavas Şelalesi, eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçeye uzaklığı 7 kilometre olan ve son yıllarda ziyaretçi sayısı giderek artan şelale turizme kazandırılmayı bekliyor. Eşsiz görüntüsüyle özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Kudavas Şelalesi’nin tanınmadığından yakınan yöre sakinleri, şelalenin turizm kapsamında değerlendirildiğinde ekonomik girdi sağlayacağını belirtti.

Özellikle son zamanlarda şelaleye gelen ziyaretçi sayısında artış olduğunu belirten yöre sakinleri “Son dönemlerde şelaleyi görmek ve fotoğraflamak için gelenlerin sayısında artış olduğunu görüyoruz. Özellikle Sonbahar ve İlkbahar mevsimlerinde ziyaretçi sayısı arttı. Buranın ismi Kudavas ismi çok eskilerden kaldı. Kudavas Şelalesi, Canik Dere yürüyüş yolu gibi yapılarak bölgenin ikinci turizm alanı olabilecek düzeyde. Şelalenin turizme kazandırılmasından yanayız. Tek sıkıntısı yol. Turizm kapsamında değerlendirilse daha çok tanınır, daha çok kişi gelir. Kentlerde yaşanan kalabalıktan ve gürültüden kaçmak isteyenler için muhteşem bir doğa şöleni” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 dakika yürüyüşle ulaşılabilen şelale her mevsim ziyaretçilerine eşsiz bir görüntü sunuyor.