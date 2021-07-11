Sahilde yüzlerce kilo atık topladılar

AK Parti Trabzon İl Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte sahilde yüzlerce kilo atık toplandı.

Başkanlığını Alper Bektaş’ın yaptığı birim, geri dönüşebilecek ürünlerin kullanımını teşvik edecek projelerin yanı sıra çevre temizliğine duyarlı çalışmaları ile de ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Beşirli-Ayasofya kıyı sahili boyunca çöp topladıklarını belirten AK Parti Trabzon Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanı Alper Bektaş, “Şehrin sahil bandında çevre gönüllüsü ‘cemrelerimiz’ ile çevre temizliği etkinliğini gerçekleştirdik. Yine en büyük ilçelerimizden olan Akçaabat’ta millet bahçesinde, ilçe kadın kollarımızın desteği ile ’geri dönüşüm temalı çocuk atölyesi’ etkinliğini tamamladık. Yüzlerce kilo atık topladık. Çevre bize emanettir bizler de emanetimize Ak Parti birimleri olarak sahip çıkıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.