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Pazarkapı yeni çehresine kavuşuyor

ORTAHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘PAZARKAPI MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN İKİNCİ ETABINDA SONA GELİNDİ. İKİNCİ ETAP KAPSAMINDA YAPILAN TİCARET, OFİS VE KONUT ALANLARI TAMAMLANMA AŞAMASINDA.

TRABZON 05.08.2020, 15:34
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Pazarkapı yeni çehresine kavuşuyor

Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen ‘Pazarkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabında sona gelindi. İkinci etap kapsamında yapılan ticaret, ofis ve konut alanları tamamlanma aşamasında.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, proje kapsamında inşa edilen 66 dükkân, 16 ofis alanı ve 29 konutun yüzde 84 oranında tamamlandığını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Pazarkapı Mahallesi’nin Ortahisar ilçesinin yeni cazibe mekânı haline geleceğine vurgu yapan Başkan Genç, “Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesinin 2. etabını oluşturan ticaret, konut, peyzaj ve dere ıslahı işlerinin ihalesini 2018 yılında yapmıştık. Geçen süre zarfında ihale takvimine uygun olarak proje kapsamında yer alan üniteler yüzde 84 oranında tamamlandı. Proje kapsamında 66 dükkân, 16 ofis alanı ve 29 konut yapıyoruz. Pazarkapı’nın tarihi dokusuna uygun olarak yaptığımız 29 konutu, arazileri kamulaştırılan vatandaşlarımıza mahalle kültürünü yaşatma adına teslim edeceğiz. Böylece en eski mahallelerimizden olan Pazarkapı, eski ve yeni kent değerlerinin bir arada olduğu bir mekân haline gelecek” dedi.

Projeye bugüne kadar yaklaşık 33 milyonun üzerinde para harcandığını belirten Başkan Genç, şu bilgileri paylaştı:

“Bölgede yer alan Zağnos Deresi’nin ıslahı 2018 yılında tamamlanmıştı. Dere ıslahı için 950 bin TL harcama yapıldı. Zağnos Deresi’nin yüzeyden su geçirmeyen beton yatak içinde akacağı sembolik bir proje de yapıyoruz. Ticaret, konut, peyzaj işlerinin sözleşme bedeli 29 milyon 775 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak proje değişikliği sonucu artan imalatlarla toplam sözleşme bedeli 31.978.956,87 TL’ye çıktı. Şu ana kadar fiyat farklarıyla birlikte 33 milyon 405 bin 637 TL harcayarak projemizin yüzde 84’ünü tamamladık. Herhangi bir aksilik olmazsa süre uzatımı olarak belirlediğimiz 26 Ekim 2020 tarihinde projemiz bütün kısımlarıyla birlikte tamamlanmış olacak.”

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