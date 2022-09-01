Parçalanan arka bacağı kesilerek hayatı kurtarıldı
Vatandaşların ihbarı sonucu Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından dere içinde yaralı bir şekilde bulunan yavru ceylan Ortahisar Belediyesi’nin Küçük Dostlar Kliniği’nde geçirdiği operasyonla hayata tutundu.
Vatandaşların ihbarı sonucu Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından dere içinde yaralı bir şekilde bulunan yavru ceylan Ortahisar Belediyesi’nin Küçük Dostlar Kliniği’nde geçirdiği operasyonla hayata tutundu.
Ceylanın parçalanan arka bacağını kesmek zorunda kaldıklarını, bundan dolayı doğal ortamında yaşamasının mümkün olmadığını ifade eden Veteriner Hekim Ahmet Köz “Sahipsiz sokak hayvanlarını tedavi amaçlı hizmet veriyoruz fakat tıpkı yavru ceylan örneğinde olduğu gibi acil durumlarda kuş, kartal, leylek, baykuş, karga gibi yabani hayvanların da tedavisini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar çok sayıda yabani hayvanın tedavisini yaparak doğal ortamına bıraktık. Ceylanın parçalanan bacağını kesmek zorunda kaldık. Bundan dolayı doğal ortamında yaşaması mümkün değil. Milli Parklar Müdürlüğü’nde ya da burada yaşamına devam edecek. Yardıma ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisinin maneviyatının da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|4
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0