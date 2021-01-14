Pandemide tarım aletlerine ilgi arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle bazı sektörler durma noktasına gelirken, bazı sektörler ise hareketli günler yaşıyor.

Trabzon’da tarım aletleri tamiri ve imalatını yapan soğuk demir ustası 60 yaşındaki Adem Saral pandemi dolayısıyla tarım aletlerine ilgi arttığını belirterek çırak yetiştirmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Vakfıkebir İlçesi Küçük Sanayi Sitesi kurucularından olan Saral, 40 yıldır mesleğini sürdürmeye çalıştığını belirterek pandemi dolayısıyla köylere olan ilginin arttığını söylüyor. Saral, “Pandemi dolayısıyla köylere olan ilgi daha da arttı. Giresun’un Görele ilçesinden Trabzon’un Akçaabat ilçeleri arasındaki bölgede genelde bizi tercih ediyorlar. Tarım aletleri olarak kazma, balta, bel, kürek ve tüm çeşitlerin yapım ve tamirini yapıyorum. Ayrıca çelik kaynak, pik kaynak yapıyorum. Bu bölgede bunları benden başka yapan yok. Bölgede bizim gibi demirci ustası çok az kaldık. Bu işi eskiden yapanlar çoktu. Çırak ve usta yetiştirmek kolay olmuyor” dedi.

Usta öğreticilik belgesinin bulunduğunu belirten Saral “Usta, çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerin hepsini aldım. En son olarak ta usta öğreticilik belgesini aldım. Belgeleri aldık ancak çırak yetiştiremiyoruz. Bir çırak almak ve öğretmek istediğinizde ilk olarak ne kadar ücret vereceğinizi soruyorlar” diye konuştu.

Mesleği devam ettirecek olan kimsenin kalmadığını kaydeden Saral, “Bölgemiz için bu aletler olmazsa olmazımız. Bahçemizi ekeceğiz, belleyeceğiz, kazacağız. Mesleğimizin en kötü tarafı ise bizden sonra bu mesleği yapacak olanın olmaması. Oğlum bu işi dede mesleği olmasına rağmen yapmak istemedi. Bizde elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. İşleri tek çalışmamdan dolayısıyla yetiştiremiyorum. Ekonomik olarak bizim de, vatandaşların sıkıntıları var” diye konuştu.