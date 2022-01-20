Pandemi de asılan yüzleri güldürecekler

Gugulumdakiler Tiyatrosu pandemide asılan yüzleri güldürmek için perdelerini açıyor.

Her yıl mizahi oyunlarla perdelerini açan Gugulumdakiler Tiyatrosu, Şükrü Üçüncü’nün kaleme aldığı “Çalıntı Eserler Galerisi” isimli tek perdelik komedi oyunu ile sanat severlerle 27 Ocak Perşembe günü saat 20.00’da buluşacak.

Başrolünde Kübra Genç Özcelep’in yer aldığı ve kadrosunda Mahmut Mutaf, Murat Küçük, Serpil Dere, Emin Karayavuz, Gizem Kalyoncu, Yağmur Daldaban, Erdem Durmuş, Kıvanç Dere, Yağmur Gürsoy, İsmail Baytar, Muzaffer Mutaf yer alıyor. Oyunun hem senaristi hem de Yönetmeni olan Şükrü Üçüncü, “Şehr–i komik sayılacak bir grubumuz var. Derdimiz sanatseverleri güldürmenin yanında da tiyatronun temelinde güttüğü evrensel mesaj vermek. Bunu da yerine getiriyoruz. Dünya gündeminde yer alan sömürü düzenini kara mizah bir anlatımla ve kendi üslubumuzla seyircimize nakşediyoruz. Perdelerimizi tiyatromuzun onuncu yılında da açıyoruz. Büyük bir geleneği yaşatmanın heyecanı var ekip arkadaşlarımızın içinde. Buradan tiyatro severlere sesleniyorum, gelin, gülün, düşünün, gidin” dedi.

Oyunun başkarakterine hayat veren ödüllü oyuncu Kübra Genç Özcelep, “Bu yılın bizim için çok büyük bir anlamı var. Tiyatromuz 10 yaşına girdi. 2011 yılında perdeleri açmıştık ile Gugulumdakiler adına şimdi ise 11. oyunumuzu oynayacağız. Geçtiğimiz dönem içimiz buruktu. Pandemi şartları nedeniyle perdeleri açamadık, lakin şimdi çok güzel bir oyunla izleyicimizle buluşacağız, herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.