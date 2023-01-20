Özel İmperial Hastanesi yönetiminden Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Nino Nijaradze’ye ziyaret

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Müdür Yardımcısı Saadet Gülbay ile birlikte Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Nino Nijaradze’yi makamında ziyaret ettiler.

Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Sağlık Bakan Yardımcısı Mari Zanakidzea ve DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi, Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı ve İmperial Hastanesi Gürcistan Koordinatörü Osman Çalışkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Özel İmperial Hastanesi yetkilileri hastanede hizmet verilen branşlar konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, Gürcistan’da yapılması planlanan sağlık konferansı konusunda istişarelerde bulundular.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Nino Nijaradze ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özel İmperial Hastanesi yetkililerine teşekkür ettiler.