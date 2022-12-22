Özel gereksinimli bireylerin akülü araç sevinci

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde özel gereksinimli bireylere verilmek üzere Hollanda’da faaliyet gösteren bir derneğin desteğiyle temin edilen 5 adet akülü aracın dağıtım töreni yapıldı.

Ortahisar Belediyesi’nin hayata geçirdiği Engelsiz İletişim Merkezi’nde düzenlenen törende Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dernek yetkilisi Gamze Çolak ile Paul Roses’e katkıları için teşekkür etti.

Özel gereksinimli bireylere destek sağlamak amacıyla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Genç, “Belediyemizin kuruluşundan itibaren Engelsiz İletişim Merkezimizle ve buradaki derneklerimizle beraber güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Siz de bizlerle berabersiniz. Aynı çatı altındayız, bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Bir taraftan siz kıymetli derneklerimizle güzel etkinlikler yaparken, diğer taraftan da ihtiyacı olan siz değerli kardeşlerimize ulaşım ve erişim kolaylığı sağlamak için bu vasıtaları temin etmeye çalışıyoruz. Hem belediye olarak, hem de hayırseverler ve derneklerimiz aracılığıyla bu araçları temin etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün de bu çalışmalardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Hollanda’da da faaliyet gösteren El Hattap Derneği yetkilisi Gamze Çolak Hanımefendi, kendisi Trabzonlu, hemşehrimiz. Buradan ona teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullansınlar” dedi.