Otomobilin motor bölümünde sakladıkları uyuşturucu ile yakalandılar

Trabzon’da 2 kişi otomobilin motor bölümünde sakladığı uyuşturucu ile birlikte yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde içerisinde iki şahsın bulunduğu bir araçta yapılan aramada motor bölümünde gizlenmiş halde 62,33 gram Bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.