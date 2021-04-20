Ortahisar’dan hem lokantacı esnafına hem ihtiyaç sahiplerine Ramazan desteği

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Vefa Grubu ekipleriyle Ramazan ayı boyunca hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımını aralıksız sürdürüyor.

Ortahisar Belediyesi, ayrıca durumları tespit edilen ihtiyaç sahiplerinden her gün farklı bir aile ve kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Ramazan ayı boyunca hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere bir defaya mahsus olmak üzere toplamda 10 bin adet gıda paketi ile her gün sıcak yemek dağıtacaklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu şekilde hem pandemi nedeniyle işleri azalan lokantacı esnafına destek olduklarını, hem de ihtiyaç sahibi ailelerin de yanında olduklarını söyledi.

“Her gün farklı ailelerin kapısı çalınıyor”

Her gün farklı ailelerin kapısı çalındığını belirten Başkan Genç, “Ortahisar Belediyemiz bu yıl da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Bu sene pandemi nedeniyle gıda desteğini artırdık. Salgın ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde daha önceden tespit etmiş olduğumuz hiç bir geliri olmayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerine Ramazan ayı boyunca iftarlarını açmak üzere sıcak yemek ulaştırıyoruz. Allah izin verirse Ramazan boyunca her gün 40 aileye sıcak yemek ikramımızı sunacağız. Belediyemiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Diğer yandan pandemiden etkilenen lokantacı esnafımıza destek olmak için her akşam farklı üç lokantamızdan 203 kişilik sıcak yemek alıp vatandaşımızın sofralarına ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca açık olan 26 ayrı lokantamızdan bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Her gün farklı bir ailenin kapısını çalıyoruz. Vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini temin etmek için gayret ediyoruz.” dedi.

“Vatandaşımızın mutluluğu ve sevinci bize yeter”

Yardımların vatandaşların evlerine bizzat Ortahisar Vefa Grubu ekipleri tarafından ulaştırıldığını kaydeden Genç: “Hayrat Vakfı’yla birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Ortahisar İyilik Kapısı’ merkezimizden çok sayıda vatandaşımız giyim, kuşam ve gıda konusunda destek almaya başladı. Hayrat Vakfı’na bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği olarak vatandaşlarımızın her türlü talebini karşılamak için gücümüz yettiğince gayret ediyoruz. Gıda paketi için belediyemize başvuran vatandaşlarımızın da taleplerini karşılıyoruz. Gıda paketlerini ve sıcak yemeklerimizi ekiplerimiz bizzat vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Bu anlamda da herhangi bir mağduriyet yaşamıyorlar ve kimsenin de haberi olmuyor. Yaklaşık olarak Ramazan ayında 10 bin aileye gıda paketi dağıtacağız. Gıda paketlerini ve sıcak yemeklerini alan vatandaşlarımızın o tebessümü, yüzünde beliren mutluluğu ve sevinci bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Kendilerine sahip çıkan, onları kaderine terk etmeyen, yanında olduklarını hissettiren ve onları düşünen bir belediyenin olduğunu görmekten son derece mutlu oluyorlar. Bize de bu mutluluk fazlasıyla yetiyor. Mübarek Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak yoksul ailelerimize yardımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.