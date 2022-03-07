Ortahisar’da ’Kadın Emeği Çarşısı’ açıldı

Ortahisar Kent Konseyinin düzenlediği, “Ortahisar Kadın Emeği Çarşısı” Pazarkapı Ortahisar Belediye yerleşkesinde geniş katılımla açıldı. Açılış sonrasında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Genç, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün anlamlı bir gün "Dünya Kadınlar Günü" nü kutluyoruz. Kadınlar eşit haklar elde etmek için uzun yıllar sürdürdükleri mücadeleler sonucu evrensel düzeyde kadınlara yönelik daha duyarlı hale gelmesine katkı sağlanmıştır. Dünya genelinde demokrasinin ve insan haklarının gelişmesi ve belirli bir statüye yükselmesi ile birlikte kadın hakları mücadelesinde ciddi mesafeler kat edilmiştir. Evrensel düzeyde baktığımız nokta da kadınlara yönelik hakların uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik durumunu ortaya koymaktadır. Öte yandan milletler kendi aralarında kadına sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o milletlerin gelecek dönemlerde ki uygarlığının gelişiminin temel ölçütleri sayılmaktadır” dedi.