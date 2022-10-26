Ortahisar’da çorba çeşmeleri yeniden faaliyete giriyor

Ortahisar Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kurduğu Çorba Çeşmelerini tekrar faaliyete sokuyor. Pandemi döneminde ara verilen çorba çeşmelerinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı 1 Kasım’da başlayacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yerleşkesi ile Fatih Devlet Hastanesi bahçesinde tekrar hizmete başlayacak olan çorba çeşmeleri hafta içi her gün hizmet verecek. Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri çorba çeşmelerinde temizlik ve hazırlık çalışmalarını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdi. Çorba çeşmeleri Ramazan ayına kadar sabahları 07.00-09.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Pandemiden önce faaliyete sokulan çorba çeşmelerinden vatandaşların çok memnun kaldığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bundan dolayı çorba çeşmelerini tekrar hizmete açacaklarını dile getirdi. Başkan Genç, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Fatih Devlet Hastanesi ve KTÜ kampüsüne iki adet çorba çeşmesi yerleştirdik. Daha önce bu alanlarda hizmete soktuğumuz çorba çeşmelerinden vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz oldukça memnun kalmıştı. Çok olumlu geri bildirimler almıştık. Vatandaşlarımızın yoğun talebini ve öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını göz önüne alarak çorba çeşmelerimizi tekrar faaliyete geçiriyoruz. Çorba çeşmeleri özellikle sabahleyin çeşitli nedenlerle kahvaltılarını yapamayan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve hastalarımız için oldukça faydalı bir hizmet oluyor. KTÜ kampüsündeki çorba çeşmesinde öğrencilerimiz sabahleyin sıcak çorbalarını alarak bir nevi kahvaltı ihtiyaçlarını gideriyor. Kahvaltılarını abur cubur yerine sağlıklı ve oldukça lezzetli olan çorbalarımızla yapıyorlar. Sabahleyin erken kalkmak zorunda kalan evlerinde kahvaltılarını yapamayan vatandaşlarımız da çorba çeşmelerinden sıcak çorbalarını alarak kahvaltılarını yapıyorlar” dedi.

Çorba çeşmelerinin günlük 1000 bardak çorba kapasitesinin olduğunu ifade eden Başkan Genç, “Her gün düzenli olarak görevli personellerimiz tarafından çorbayla doldurularak vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Otomatik çorba makinelerinin bakım ve temizliğini personellerimiz yapacak” ifadelerini kullandı.