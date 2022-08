Ortahisar Belediyesi’nin üniversite hazırlık kursuna kayıtlar başladı

Ortahisar Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Üniversiteye Hazırlık Kursuna kayıtlar başladı. Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği kursa öğrenciler, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi’ne bizzat giderek ya da internet üzerinden e-kurs.meb.gov.tr adresinden başvuru yapılabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, her yıl yüzlerce öğrencinin Ortahisar Belediyesi’nin düzenlediği üniversiteye hazırlık kurslarından yüksek öğretim kurumlarına yerleştiğini hatırlattı. Genç “Her yıl birçok gencimiz kursumuzda aldıkları eğitimle üniversiteye yerleşerek hayata atılma konusunda önemli bir adım atmış oluyorlar. Bu şekilde vatanımız için konusunda uzman, nitelikli bir iş gücünün oluşmasına da katkıda bulunmuş oluyoruz. Bilim ve teknoloji çağında ülkemizin her anlamda nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Dolayısıyla okumak isteyen, bu konuda kararlı ve azimli olan bütün gençlerimiz kurslarımızdan istifade edebilir. Üniversite okumak isteyen bütün gençlerimizi kurslarımıza kayıt olmaya davet ediyoruz. Kurslarımızda soru kitapçığı, konu anlatımı ve test kitabı gibi her türlü eğitim materyalini ücretsiz olarak öğrencilerimize sağlıyoruz. Diğer yandan çok iyi, deneyimli, her biri kendi branşlarında uzman, nitelikli bir eğitim kadromuz var. Her yıl düzenlediğimiz kurslarımızdan bugüne kadar binlerce öğrenciyi yüksek eğitim programlarına yerleştirdik” dedi.

Kurslara kayıt olmak isteyen öğrencilerin, e-kurs.meb.gov.tr adresinden girerek, “Öğrenci Girişini” tıklayıp, “Mezun Öğrenci Girişinden”, “T.C Kimlik No” ile E - Devlete giriş yaparak kayıt yaptırabilecekler. İnternet üzerinden kayıt yaptırırken “Trabzon - Ortahisar İlçesi - Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü” seçildikten sonra öğrenciler bölümlerine göre ders tercihi yapabilecek.