Ortahisar Belediyesi’nin Akoluk Yerleşkesi hizmete girdi

Trabzon’da Ortahisar Belediyesi’nin Akoluk Yerleşkesi bugün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Makine İkmal, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün hizmet ve şantiye binalarının bulunduğu alanın açılışına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileriyle çok sayıda muhtar katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, göreve geldiği andan itibaren gönül belediyeciliği anlayışıyla çalıştığına vurgu yaparak “Kıymetli mesai arkadaşlarımızın daha güzel bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet etmesi için bu güzel çalışmayı tamamladık. Projemizin, Makine İkmal kısmının yatırım bedeli 14 milyon TL; Fen İşleri kısmı 9 milyon 200 bin TL, Temizlik İşleri kısmı ise 5 milyon 500 bin TL civarında bir yatırım bedeline mâl oldu” şeklinde konuştu.

2023 yılının hem Ortahisar Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi’nin açılış yılı olacağına dikkati çeken Başkan Genç, “Halkımıza hizmet anlayışlarımız nedeniyle hem bizim, hem de Büyükşehir Belediyemizin açılış yılı olacak. Bu açılışımızla beraber inşaatlarını büyük ölçüde tamamladığımız kısa zaman içinde Basın Müzesi, Hasanpaşa Hamamı, Çukurçayır Doğa Park, Boztepe Seyir Terası ve Gezinti Yolu, En Mutlu Köy ve Sağlıkçılar Parkımızı hizmete alacağız. Ortahisarımızda göreve geldiğimiz andan itibaren çok büyük bir ahenkle çalıştığımız Büyükşehir Belediyemiz ise Ortahisar sınırları içerisinde Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, Otogar, Ganita -Faroz Sahil Düzenlemesi, Kadınlar Hali, Planetaryum ve Bilim Merkezi ve Çömlekçi Dönüşüm Projesiyle birlikte şehrimizi daha iyi standartlara kavuşturacağız. Ben bu vesileyle aynı yönetim anlayışıyla çalıştığımız, bize desteklerini esirgemeyen kıymetli belediye başkanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah, bu çalışmalarla beraber cumhuriyetimizin 100. yılında, bu sembol yılımızda güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, vatandaşlara kaliteli hizmeti sunmanın en önemli ayağının altyapı hizmetleri olduğunu kaydederek “Belediye hizmetlerinin en önemli kısmı aslında altyapı hizmetleridir. Aslında gözükmeyen, ama belediyenin iş yükünün en büyük kısmı budur. Bu işleri organize edecek birimlerin organizasyonu çok önemli. Burası vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin çok iyi gitmesi için güzel bir yerleşke olacak. Bu güzel hizmet için belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza kamu hizmetinin ulaşmasını bir adım daha ileriye götürdükleri için de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.