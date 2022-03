Ortahisar Belediyesinden heyelan açıklaması

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan 2 ayrı heyelan ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada "19 Mart 2022 tarihinde Ortahisar ilçemizde yağan kar ve yağmur nedeniyle bir yerleşim yerinde kaya düşmesi, bir yerleşim yerinde de meydana gelen heyelan nedeniyle istinat duvarı çökmüştür. 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Dulu Sitesi’nin bulunduğu alana kaya parçalarının düşmesi sonucu iki araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Yine 20 Mart 2022 tarihinde Fatih Mahallesi Çiçek Sitesi önünde meydana gelen heyelanlardan dolayı sitenin tehlike arz eden iki bloğu Trabzon Valiliği tarafından boşaltıldı. Site sakinleri en yakında bulunan konaklama alanına yerleştirildi. Kamu kurumlarıyla birlikte her iki heyelan bölgesine anında müdahale edilerek, gerekli bütün tedbirler alındı. Çiçek Sitesi önünde çöken istinat duvarının yapımına yarın başlanılacaktır. 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi’nde ise tehlike arz eden kayalık bölgede gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kayma ya da düşme tehlikesi olan bütün kayalar bölgeden temizlenecektir. Her iki yerleşim bölgesinde gerekli bütün güvenlik önlemleri can ve mal kaybına mahal vermeyecek şekilde ivedilikle alınmıştır" denildi.