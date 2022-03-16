Ortahisar Belediyesi’den KTÜ Roket Takımı öğrencilerine destek

Ortahisar Belediyesinin destekleriyle KTÜ öğrencilerinin geliştirdiği İHA ve roketlerin tanıtımı yapıldı.

Öğrencilerin geliştirdiği İHA ve roketler Samsun’da yapılacak 2022 TEKNOFEST’te Ortahisar Belediyesi adına yarışacak. KTÜ Roket Takımının Atölyesinde yapılan ilk tanıtıma Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı, takım üyeleri, danışman öğretim görevlileri ve basın mensupları katıldı.

Geçen yıl yaptıkları ve 10 bin irtifaya çıkan roketin Trabzon’da ilk olduğuna dikkat çeken Roket Takımı Başkanı Umut Genç, “10 bin irtifaya çıkan roketimizle Trabzon’un ilk atış yapan roketini yaptık. Bundan sonra Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’ten de çok güzel bir destek geldi. Bu destekle takımımızı büyüttük. Üç farklı kategoride yarışmaya katılıyoruz. Yüksek irtifa, orta irtifa ve dikey iniş. Dikey iniş konusunda Türkiye’de ilk defa düzenlenecek yarışma. Orta irtifa kategorisinde yaptığımız roketi daha da geliştirip atış yapmak istiyoruz. Yüksek irtifa Trabzon’da ilk defa denenecek” dedi.

Çumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli eğitim ve milli savunma alanındaki gayretli ve kararlı iradesinin bütün ünitelere yansıdığını ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, “Ülkemizde iki kurumun başında milli ibaresi var. Bunlardan bir tanesi Milli Eğitim, bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı Özellikle ülkemizin kuruluş sürecine ve 100 yıllık tarihimize baktığımızda eğitim ve savunmada millilik oranının ne boyuta geldiğini müşahade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde onun gayreti, kararlı iradesi, bütün bu konuda çalışma yapan ünitelere yansımış ve çok şükür ülkemiz 20 yıl içinde savunmadaki millilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 70-80’lere taşıdı. Bu iradenin gereği olarak bizler de Trabzon’da kuruluş itibariyle çok çok önemli işlere imza atan, teknik özelliği itibariyle de öne çıkan Trabzon’umuzun en önemli eğitim kurumu olan KTÜ’de bu konuda çalışma yürüten kardeşlerimizin heyecan ve motivasyonuna duyarsız kalmak istemedik” diye konuştu.

KTÜ Makine Mühendisliğinde gerçekleşen İHA tanıtımında konuşan Kulüp Başkanı Hamza Yalçın, “Diğer takımlardan farklı çalışıyoruz. Amacımız yerli ve özgün olmak. İnsansız hava araçlarının çok büyük önemi artmaya başladı. Biz burada kendi yapığımız araçlarla geleceğe yatırım ve mühendislik çalışması yapmaya çalışıyoruz. Bu araçlar 45 km menzilde görev yapabilmekte. Araçlarımız 1 ile 2 saat havada kalabilmekte. Üretilen işin devamlılığını amaçlıyoruz. Yeni gelen öğrencilerimiz de birikimlerimizi paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.