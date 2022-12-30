Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Aydın: “Yılbaşı fırsatçılığına izin yok”

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2022 yılında görev alanıyla ilgili faaliyet raporunu açıkladı.

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Aydın yaptığı açıklamada, görev alanlarıyla ilgili 2022 yılında düzenli olarak işletme ve işyerlerini denetleyerek yürürlükteki mevzuatlara uymayanlara cezai müeyyide uyguladıklarını dile getirdi. Müdür Aydın yapılan denetimler neticesinde; ruhsat harici faaliyetten 13, terazi muayenesinden 4, yaya kaldırımlarının kirletilmesinden 1, çevreye rahatsızlık vermekten 2, eksik gramajlı ekmekten 1, etiket fiyatı üzerinden satış yapmamaktan 4, etiketsiz ürün satışından 1, fahiş fiyatla ürün satmaktan 2, fiyat etiketi bulundurmamaktan 2, fiyat tarifesi bulundurmamaktan 37, genel temizlik kurallarını ihlalden 36, gürültü şikâyetinden 2, inşaat alanında önlem almamaktan 1, işyeri önünü işgal etmekten 2, izinsiz beton dökmekten 1, izinsiz canlı müzik yayını yapmaktan 5, son kullanma tarihi geçmiş ürün satışından 48, stokçuluktan 1 ve yangın söndürme cihazı bulundurmadığından 20 işyeri, işletmeye ve kişiye para cezası uygulandığını dile getirdi. Ömer Aydın, ayrıca gerekli şartları taşımayan 20 otel, 23 apart ile 23 meskenin de mühürlendiğini açıkladı.

Asgari ücretin açıklanmasından dolayı da bazı market ve zincir marketlerde satışı yapılan ürünlerdeki haksız fiyat artışlarının sıkı bir şekilde denetlendiğini ifade eden Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Aydın, “Vatandaşlarımızı haksız ve adaletsiz fahiş fiyat uygulamalarından dolayı mağdur etmemek için gerekli denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle yılbaşını fırsat bilerek kuruyemiş, içecek vb. ürünlerde yapılan haksız fiyat artışlarını sıkı bir şekilde denetliyoruz. Diğer yandan asgari ücretin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasından dolayı ürünlerin fiyatlarının şişirildiğiyle ilgili şikâyetler oluyordu, bunları da sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Gıda üretimi yapan ve satan market ve zincir marketlerde ürünlerin etiket fiyatları, işletme ruhsatları, genel hijyen kuralları ve son kullanma tarihleri dikkatli bir şekilde inceleniyor. Zabıta ekiplerimiz ürünlerin eski fiyatlarıyla, son fiyatlarını karşılaştırıyor, fahiş fiyat uygulamalarına müsamaha göstermiyor. Halkımızın temel gıda ihtiyaçlarını uygun koşullarda temin edebilmesi, fahiş fiyat uygulamalarından etkilenmemesi için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın içi müsterih olsun. Herhangi bir suistimale ve fırsatçılığa mahal vermeyeceğiz” diye konuştu.