Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Başsavcılıktan rapçi Rota gözaltına alındı iddiasına yalanlama
Rapçi Rota gözaltına mı alındı?
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş...
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı...
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır

Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de

ORTAHİSAR BELEDİYESİ AMPUTE FUTBOL TAKIMI, TÜRKİYE AMPUTE SÜPER LİGİ’NE YÜKSELDİ.

Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de

ORTAHİSAR BELEDİYESİ AMPUTE FUTBOL TAKIMI, TÜRKİYE AMPUTE SÜPER LİGİ’NE YÜKSELDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 13:45
5 Okunma
Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de

Kurulduğu günden beri her yıl başarılara imza atarak çıtasını yükselten Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Türkiye Ampute Süper Ligi’ne yükseldi.

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligler mevcut puan durumuna göre federasyon tarafından tescil edildi. Buna göre ligler arası terfiler Ampute Futbol 2. Lig hariç sezon öncesi ilan edilen statülerde olduğu gibi uygulandı. Ampute Futbol 1. Ligi’nde normal sezon sıralamasındaki ilk üç takım Ampute Futbol Süper Ligi’ne, Ampute Futbol 2. Ligi’nde her iki grupta ilk iki sırada yer alan takımlar ise bir üst lige çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurulduğu günden beri Ampute Futbol Takımı’nın her yıl kalitesini yükselterek kendi liginde büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Genç, "Ampute Futbol Takımımız 2019-2020 sezonunda da şampiyonluk yolunda önemli adımlar attı. Ancak herkesin malumu, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler ertelenmişti. Federasyonumuz liglerle ilgili kararını açıkladı ve takımımız her yıl elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Bir kez daha takımımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah, Süper Lig’de de büyük başarılar elde ederler. Takımımızın bu başarısının bütün ampute sporcular ve takımlar için örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Biz her zaman olduğu gibi Süper Lig’de de takımımızı maddi ve manevi olarak destekleyeceğiz. Başkan yardımcımız ve kulüp başkanımız Fatih Göktaş döneminde takımımız gerçekten güzel işler çıkardı. Kendisine bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Antrenörlerimize, futbolcularımıza ve idari heyetimize de tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum, Ortahisar Belediyesi olarak her zaman yanlarında yer alacağımızı bilmelerini istiyorum. Çünkü destek verildiğinde engelli vatandaşlarımızın sadece sportif alanda değil, hayatın her alanında başarılar elde etmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah, birbirimize maddi ve manevi destek olarak daha nice başarılara imza atacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kedinin Yardımına Akçaabat Belediyesi Koştu
Kedinin Yardımına Akçaabat Belediyesi Koştu
Ramazan ayında balık tezgahlarının gözdesi somon oldu
Ramazan ayında balık tezgahlarının gözdesi somon oldu
YILIN 6 AYI KAR SEBEBİYLE KAPALI YOL AÇILIYOR
YILIN 6 AYI KAR SEBEBİYLE KAPALI YOL AÇILIYOR
YAYLADAKİ EVLERİNE VARDIKLARINDA GÖZLERİNE İNANAMADILAR!
YAYLADAKİ EVLERİNE VARDIKLARINDA GÖZLERİNE İNANAMADILAR!
İş yerinin akvaryumundaki balıklarına yem vermek için Trabzon Emniyeti’nden yardım istedi
İş yerinin akvaryumundaki balıklarına yem vermek için Trabzon Emniyeti’nden yardım istedi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ticaret Borsası başkanları ile telekonferans yöntemiyle buluştu
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ticaret Borsası başkanları ile telekonferans yöntemiyle buluştu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim