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Ömer Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Saraç’a teşekkür

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karar ile Avrasya Üniversitesi bünyesinde İletişim Fakültesi kuruldu.

TRABZON 25.05.2021, 14:07
Ömer Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Saraç’a teşekkür

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karar ile Avrasya Üniversitesi bünyesinde İletişim Fakültesi kuruldu.

Konuyla ilgili bugün bir teşekkür açıklaması yapan Avrasya Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ömer Yıldız, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karar ile üniversitemiz bünyesinde iletişim Fakültemiz kurulmuştur. 10. Kuruluş Yıldönümümüzü kutladığımız bu günlerde bu mutluluğu bizlere yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Sayın RecepTayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız sayın Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’a, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Genel Kurul Üyelerine teşekkürlerimizi arz eder, ülkemize ve Trabzonumuza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
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