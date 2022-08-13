“Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri Kurumsallaşma Süreçleri” çalıştayı birinci etabı tamamlandı

Trabzon’da 81 İl Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü’nün katılımı ile düzenlenen "Ölçme Değerlendirme Merkezi Kurumsallaşma Süreçleri” çalıştayı tamamlandı.

Türkiye genelinde 81 İl Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü’nün katılımı ile düzenlenen “Ölçme Değerlendirme Merkezi Kurumsallaşma Süreçleri” çalıştayı birinci etabı sona erdi. Vakfıkebir Uygulama Oteli konferans salonunda yapılan çalıştaya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Karadana, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, Vakfıkebir Milli İlçe Eğitim Müdürü Ahmet Altın, MTAL Müdürü Mehmet Kahveci ve 81 ilden gelen Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürleri katıldı.

Çalıştayın kapanış töreninde bir konuşma yapan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, ölçme ve değerlendirme merkezlerinin çok önemli olduğunu belirterek, “Ölçme ve değerlendirme merkezlerinin ilk günden bu günlere her zaman iyileştirilme noktasında ciddi adımlar attık. Bir meslektaşınız olarak Trabzon’da ölçme ve değerlendirme adına güzel şeyler yapacağız. Sizlerin Trabzon’a gelmişken rahat etmeniz için ve memnuniyetle buradan ayrılmanız için gayret gösterdik. Trabzon gerçekten çok zengin bir şehir, tereyağı, peyniri ve futbol anlamında şampiyon olan takımıyla, yaylalarıyla ormanları, tarihi ve turistik yerleriyle oldukça zengin bir şehir. Bir hafta boyunca sizleri ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti bilmenizi istiyorum. Bundan sonrada Trabzon’da seminerler yapmayı planlıyoruz. Sizlerinde memleketlerinize döndüğünüzde Trabzon’un güzelliklerini bütün meslektaşlarımıza paylaşmaya davet ediyorum. Belediye başkanımıza verdiği destekler için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştayda gerekli istişarelerde bulunulduğunun altını çizen Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Karadana ise, “Ölçme ve değerlendirme merkezleri kurumsallaşma süreçleri çalıştayını gerçekleştirdik. Çalıştaya 81 il merkezinden gelen ölçme ve değerlendirme merkezi müdürleri katıldı. Çalıştayda gerekli istişarelerde bulunuldu. Çalıştayımız gayet verimli geçti. Bizler Vakfıkebir’de bulunmaktan dolayı memnun olduk. Buradaki bütün yöneticilerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.