Of’taki orman yangını yağmurun da etkisi ile söndürüldü

Trabzon’un Of ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın lodosun etkisiyle geniş bir araziye yayılırken, ekiplerin müdahalesi ve gece yağan yağmur sonrası yangın söndürüldü.

Yangın dün saat 18.00 sıralarında Kıyıboyu-Kıyıcık Mahalleri Cihangir ve Ayazma mevkilerinde ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir nedenle çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of ve Hayrat İtfaiyesi ile Of Belediyesi ekipleri müdahale etti. Arazi yapısının engebeli olmasından dolayı ekipler yangına müdahale etmekte ekipler zorluk yaşadı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine takviye ekipler ve Orman Müdürlüğünün arazözlerinin müdahalesi sonrası yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken, yağan yağmurun da etkisi ile sabah saatlerinde söndürüldü.