Of’ta 848 depremzede ağırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 152 aile toplamda 848 depremzede Trabzon’un Of ilçesinde ağırlanıyor.

6 Şubat depreminden sonra tüm Türkiye depremzedelere kucak açmış durumda. Depremin ilk günlerinden itibaren kapılarını depremzedelere açan Of ilçesinde 848 depremzede bulunuyor. Depremzedlerin ihtiyaçları, Of Kaymakamlığı, Of Belediyesi ve yardımsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Of’ta kalan depremzedeleri; eşi Fatma Nur Sarıalioğlu ile ziyaret eden Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, ailelerle sohbet ederek çocuklara hediye takdim etti.

Her bölgede olduğu gibi Of’ta da yardım faaliyetlerinin özveri ile sürdürüldüğünü kaydeden Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, “Afetzedelerimiz için tüm Of yüreğini açmış durumda. Kaymakamlığımız koordinasyonunda oluşturulan yardım komisyonunda yapılan görev dağılımında Of Belediyesi olarak üzerimize düşen görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu açıdan Of’umuza gelen her depremzedemizin herhangi bir ihtiyacı hasıl olmasa bile oluşturulan yardım komisyonuna bilgi vermesi önem arz ediyor. Of’ta misafir ettiğimiz depremzedelerimizi kendi evlerinde gibi hissettirmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Personellerimiz ile birlikte, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit etmek için ev ziyaretlerimize devam ediyoruz. Depremzede İrtibat Birimimiz ile vatandaşlarımız bir telefon kadar yakınındayız. Oflu hemşehrilerimiz ile birlikte dayanışmamızı büyüteceğiz, sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Bu günleri birlik ve dayanışma ile atlatacağız inşallah" dedi.