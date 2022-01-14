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MÜSİAD Heyeti’nden Arsin OSB’ye ziyaret
MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Zafer Ofluoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
TRABZON 14.01.2022, 09:25
MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Zafer Ofluoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Heyeti, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve bölge sanayicileri karşıladı. Ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarede bulunulan toplantıda konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi heyete gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü teşekkür etti.