‘Motif Motif Trabzon’ kitabı tanıtıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, “Trabzon Kitaplığı” markasıyla ilk eserine imza attı. Büyükşehir Belediyesi yayımladığı “Motif Motif Trabzon” isimli kitapla, şehrin zengin kültür mirasına ışık tutarken, geçmişin hazinesini de geleceğe taşımayı hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, “Trabzon Kitaplığı” yayınları ile Türkiye’nin kültürel atılımına katkı sağlamayı ve kültür tarihinin karanlıkta kalan köşelerini aydınlatmayı amaçlayan çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Mimari eserlerimizi süsleyen motifler, aynı zamanda yaşanmışlıkların birikimidir. Zamana direnmeye çalışan mimari yapılarımızda vücut bulmuş desenlerimizin, gelecek kuşaklara aktarılması için, farklı formlarda yeniden hayat alanımıza girmesini sağlamak gerekir. Bu amaç doğrultusunda Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte hazırladığımız ‘Motif Motif Trabzon’ isimli çalışma, geçmişin hazinesini geleceğe taşıyabilme yolunda küçük ama değerli bir adım olmuştur. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, mimari eserlerimizde yer alan desen ve motiflere başka bir formda yeniden hayat verdi. İğne, iplik, fırça ve gümüş tellerin marifetiyle eserlerimizin desen ve motifleri, hünerli ellerde yeni bir sanat eserine dönüştürüldü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Trabzon Kitaplığı’ markasıyla bundan sonra da Türkiye’nin kültürel atılımına katkı sağlamaya ve kültür tarihimizin karanlıkta kalan köşelerini aydınlatmaya devam edeceğiz” denildi.

‘Motif Motif Trabzon’ isimli kitapta, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun da takdim yazısı bulunuyor. Başkan Zorluoğlu yazısında özetle, “Trabzon, dünyaya asırlarca hükmetmiş kudretli hükümdarların çocukluklarını sokaklarında oynayarak geçirdikleri çok özel bir şehir. Tarihin buluşma yeri. Bu kültür zenginliğinin üzerine ne kadar titresek az. Bütün bu birikimin öncelikle yeniden keşfedilmesi gerekiyor. Motiflerin her birinin medeniyetimizi ayrı bir tarzda ifade eden hikayeleri, yeniden anlatılır hale gelmeli. Gelişmiş rafine bir şehir hayatı hafızasız, kültür ve sanatsız olmaz. Bu anlayışla faaliyet göstermekte olan kültür-sanat yayıncılığımızda yepyeni bir çalışmayla karşınızdayız. Başta Olgunlaşma Enstitüsü olmak üzere, eserin yayımlanmasında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.