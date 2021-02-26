MOBİAD üyelerinden yeni yatırım ve istihdam

Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİAD) Başkanı Alper Bektaş, üyelerinin hizmete açtığı yeni işyerlerini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Trabzon’da yatırım ve istihdama destek noktasında önemli katkıları bulunan mobilya sektörü pandemiye rağmen yeni işyerleri ile Trabzon’a katkı sağlamaya devam ediyor.

Mobilyacı İşadamları Derneği Başkanı Alper Bektaş, MOİBAD üyesi olan Ali Rıza Öztürk, Abdurrahman Öztürk ve Mustafa Öztürk kardeşlerin Şana’da hizmete giren yeni mobilya mağazası ile MOBİAD üyesi olan AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun’un Vakfıkebir’de hizmete açtığı mobilya mağazasını ziyaret ederek Öztürk ve Uzun’a yeni işyerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunup bereketli bol kazançlar diledi.

Başkan Bektaş, ziyaretlerde yaptığı açıklamada “Her ne kadar pandemi nedeniyle büyük bir kriz ortamında olsak da bizim üyelerimiz azami gayret göstererek istihdama katkı sağlayıp aynı zamanda da yeni modelleri yeni ürünleri yeni markaları şehrimizle buluşturmaya devam ediyorlar. Çok zor bir süreç geçiriyoruz ama kaçmak kapatmak durmak, durdurmak işin en kolayı. Zor olan böyle dönemlerde krizi fırsata çevirmek, üretmek daha çok çalışmak, daha çok müşteriye ulaşmak daha yeni şeyler yapmak. Trabzon’da mobilyacılar bu manada gerçekten üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyorlar. Ben istihdama ve yatırıma katkı sağlayan Öztürk kardeşler ile Ahmet Uzun’u tebrik ediyorum. Biz çalışkan insanlarız sektörümüz çalışkan insanlardan oluşuyor her zaman devletinin milletinin yanında olan insanlardan oluşuyor. Yine pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz. Özellikle bazı vergi, kredi ötelemeleri kısa çalışma ödeneği ve benzeri destekler oldu. Sağ olsun devletimiz bizleri bu süreçte yalnız bırakmadı. Aynı şekilde bu ötelemelerin bu kolaylıkların yıl sonuna kadar devam etmesi bizler için çok önemli" dedi.