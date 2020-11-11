Minik eller fidanları toprakla buluşturdu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” sloganıyla her yıl düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Aygören Vadisi’nde Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve minik öğrencilerle birlikte çam fidanlarını toprakla buluşturan Başkan Genç, daha sağlıklı bir çevrede yaşamak için yeşil alanların mutlak suretle artırılması gerektiğini dile getirdi. Genç, küresel ısınmayla mücadelenin ormanları ve yeşil alanları artırmaktan geçtiğine dikkat çekti.

Yapılan çalışmalar neticesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl artırdıklarına vurgu yapan Başkan Genç, “Ortahisar’da 6 yıllık süre zarfından 60 bin fidan ve çalıyı toprakla buluşturduk. Aynı süre zarfında 600 bin çiçek dikimi yaparak, 70958 m yeni yeşil alanı ilçemize kazandırdık. Diğer yandan 48 bin m yeşil alanı da yenileyerek ilçemize kazandırdık. Nihayetinde titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmalar neticesinde ilçemizde her yıl kişi başına düşen yeşil alan miktarı artıyor. Tabiri caizse yönetim anlayışı olarak yeşil alanları kent yaşamının olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Buna uygun olarak da vatandaşlarımızla el ele vererek fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz” dedi.