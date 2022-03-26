Milletvekili Ayvazoğlu’ndan yürekleri ısıtan ziyaretler

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Çocuk Destek Merkezi, Kadın Konukevi ve şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlere, Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürü Seha Sağlam ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Canan Bülbül de eşlik etti.

Dezavantajlı gruplara ve farklı kesimlere yaptığı ziyaret ve programlarla sosyal farkındalık oluşturan ve dikkatleri çeken Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Kadın Konukevi, Çocuk Destek Merkezi ile şehit ailelerini ziyaret etti.

Ayşe Varlıbaş Kadın Konukevi, Trabzon İkinci Kadın Konukevi ve Çocuk Destek Merkezi ziyaretinde İl Müdürü Seha Sağlam ile Kurum Müdürleri Yasemin Reis, Gözde Mumcu ve Senem Yeşilçiçek’den hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Ayvazoğlu, kurumlarda kalan çocuk ve kadınlarla görüşerek taleplerini dinledi.

AK Parti’nin sosyal hizmetler alanında önemli yatırım ve çalışmalar yaptığını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, "Devletimiz, kadınlara ve çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici önemli projelere imza attı. Savunmasız tüm insanlar artık devletimizin güvencesi altında. Bizler bu hizmet kalitesini daha fazla arttırmak için gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi’nin himayelerinde yaptığımız birçok proje var. Tüm bu projelerin yanında kadınlarımıza ve çocuklarımıza gerektiğinde sıcak yuvalar ve güven dolu yarınlar inşa etmeye çalışıyoruz. Tüm çabamız çocuklarımızın, kadınlarımızın yüzünde tebessüm ve mutluluk bırakabilmek" dedi.

Şehit aileleri ile de yakın temaslarda bulunan Milletvekili Ayvazoğlu, Şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep’in annesi Nuray Gençcelep, eşi Nurcan Gençcelep’ı, şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın eşi Tuğba Çavdar’ı, Şehit Özel Harekat Polisi Tamer Aktaş’ın eşi Fatma Aktaş’ı, şehit polis memuru Kenan Kumaş’ın eşi Gülcan Kumaş’ı ve şehit polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın eşi Semra Özcan’ı evlerinde ziyaret etti.

“Hakları ödenmez”

"Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanet, baş tacımızdır" diyen Milletvekili Ayvazoğlu, "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milletimizin birlik içindeki halinin ve güvenlik ile oluşan huzurunun temelinde şehitlerimizin ve onların ailelerinin fedakarlıkları vardır. Bu ülkenin bir ferdi olarak şehitlerimize borcumuzu ödeyemeyiz. Hakları ödenmez, mekanları cennet olsun. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin. Bizler şehit ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" diye konuştu.