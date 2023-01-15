Milletvekili Ayvazoğlu "Recep Tayyip Erdoğan’ın alternatifi yok"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu 2023 seçimlerinden AK Parti’nin güçlenerek çıkacağını belirterek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir teveccüh var. Saha ziyaretlerimizde vatandaşlarımız açık yüreklilikle bizlere eleştirilerini de dile getiriyor, desteklerini de. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın alternatifinin olmadığını milletimiz net bir şekilde görüyor.”dedi.

Taşbaşı Mevkiindeki esnafları ziyaretle Ortahisar ilçe programına başlayan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi, Pelitli Mahallesi, AK Nokta, Gümüşhaneliler Derneği ile birlikte Kunduracılar Caddesindeki Türkiye Yüzyılı standını da ziyaret etti.

AK Parti’nin sahada her zaman güçlü olduğunu ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu “AK Parti’nin Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde iktidara gelmesiyle birlikte ülkemiz adeta çağ atladı. Liderimiz ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi ve Türkiye’de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bugün ülke olarak geldiğimiz nokta tarihin dönüm çizgisinde yeni yüzyıla damga vuracak bir altyapıyı oluşturmaktadır. İşte milletimiz de bunun farkındadır. Milletimizin teveccühü sahadaki gücümüzü daha da arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Ortahisar İlçe programı kapsamında ziyaret ettiği mahallelerde AK Parti’ye 10’a yakın yeni üye kaydı yapan Milletvekili Ayvazoğlu “Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon’da da teşkilatlarımızla birlikte yoğun bir üye çalışması yapmaktayız. Partimiz aktif şekilde sahada çalışmalar yaparak partimize yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor. Bizler de her zaman olduğu gibi teşkilatlarımızla omuz omuza sahada çalışıyoruz. AK Parti’nin en büyük gücü üyeleri ve milletimizin desteğidir. Üye sayımız 130 bine yaklaştı. Hedefimiz Trabzon’da üye sayımızı en üst seviyelere taşımak. İnanıyorum ki yeni üyelerimizle birlikte çalışarak 2023’ten zaferle çıkacağız” diye konuştu.