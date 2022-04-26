Milletvekili Ayvazoğlu evde eğitim hizmetinin Trabzon’daki rakamlarını paylaştı

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Trabzon’da yürüttüğü evde eğitim hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayı dolayısıyla Trabzon’da vatandaşların evlerine ziyaretlerde bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Akçaabat ilçesinde doğuştan geçirdikleri felç dolayısıyla özel gereksinimli olan ve evde eğitim gören Orhun Ata Saygı ve Umut Cihan Günnar ile özel gereksinimli birey Sedanur Yıldız’ın evlerine konuk olarak ailelerinden bilgi aldı.

Özel gereksinimli bireylerin evde eğitim görebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde önemli çalışmalara imza atıldığını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, "Trabzon’da da özel gereksinimli bireylere Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından evde eğitim verilerek okula gitmeden eğitim-öğretim hayatlarını tamamlayabilecekleri imkanı sağladık "dedi.

Trabzon’da toplamda 87 öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlandığını ifade eden Ayvazoğlu, "İlimizde 77’si Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Hizmet Bölgesi’nde, 10’u Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi Hizmet Bölgesi’nde olmak üzere 87 öğrencimiz evde eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu öğrencilerimize ücretli 23, kadrolu 176, görevlendirme 16 olmak üzere 215 öğretmenimiz hizmet vermektedir. İlimizde evde eğitim hizmetinden faydalanan 87 öğrencimiz bulunup, 215 öğretmen evde eğitimde görevlendirilmiştir. Bu hizmeti başarılı bir şekilde yürüten başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Burak Fettahoğlu olmak üzere bütün öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret programlarının ardından Ayvazoğlu, AK Parti Akçaabat İlçe Gençlik Kolları iile birlikte iftar vaktine trafikte yakalanan vatandaşlara ’iftara 5 Kala’ etkinliği kapsamında iftariyelikler dağıtarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Ayvazoğlu, daha sonra AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe’nin düzenlediği geçmişten bu güne teşkilat buluşmasının iftarına katıldı.