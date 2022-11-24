AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP’nin Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştırmaya yönelik siyaset yaptığını ifade ederek, “CHP’nin, normal koşullarda bir ihtimal devlet yönetmeye talip birilerinin yapmayacağı şekilde hedefine devleti, Türkiye Cumhuriyetini koyan, Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştırma, devleti gayrimeşru gösterme üzerine kurulu yeni stratejisinden dün Trabzon’umuz da nasibini almış” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Trabzon’a nifak tohumu ekmek amacıyla geldiğinin altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu, “CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel adeta fitne saçıp, nifak kusmuştur. İstiklal caddesi katliamcılarını değil, Karkamış’da 5 yasındaki bebeyi roketatarla havaya uçuran alçakları değil, gecesini gündüzüne katarak bu hain saldırılara karşı koyan, devletin ilgili bakanını hedef almıştır. Terör örgütlerine, uyuşturucu kartellerine vurulan her darbe bunları acıtıyor gibi saldırıyorlar İçişleri Bakanlığı’na, polisimize, askerimize. Bakan bey oralara vurdukça ses bunlardan geliyor” şeklinde konuştu.

2023’ün Türkiye’de milli devleti koruma seçimi olduğunu vurgulayan Milletvekili Ayvazoğlu, “Tekrar tekrar anlıyoruz ki; 2023 seçimleri her gün biraz daha küresel koalisyonlara karşı Türkiye’de milli devleti koruma seçimlerine dönüşüyor. Fakat çok net; Türkiye’yi zafiyete düşürme hesapları artık tutmaz. Türkiye dünün Türkiye’si değil. Hadi başka kapıya” ifadelerini kullandı.