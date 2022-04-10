Mesleki eğitim merkezleri öğrencilerin istihdama katılmasını sağlıyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon’da mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı ve programın içeriğiyle alakalı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan mesleki eğitim güçlendirme ve çıraklık öğrenci sayısını artırma hedefleri doğrultusunda Trabzon’da da önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Milletvekili Ayvazoğlu, geleceğin nitelikli, yetkin ve güvenilir meslek mensuplarının yetiştirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın seferberlik başlattığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı verilmesi çalışmaları kapsamında 2021 yılı aralık ayında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrasında Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon’da da mesleki eğitime yönelişin hızlıca artmaya başladığını ifade eden Ayvazoğlu, Trabzon’daki rakamlar hakkında bilgi verdi.

Ücret ve sigorta yardımı

Mesleki eğitim merkezilerinin öğrencilerin istihdama katılmasını sağladığını söyleyen Ayvazoğlu, "Yeni düzenlemeye göre mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci okurken aylık 1.275 TL civarında bir ücret alıyor. 3 yılın sonunda kalfa olanlar da 2.125 TL civarında ücret alıyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödenirken öğrenciler süreç içerisinde yaşadıkları iş kazaları ve mesleki hastalıklara karşı da devlet tarafından sigortalanıyor. Mesleki eğitimde hem işverene katkı sağlayarak yükünü hafifleteceğiz hem de gençleri cazip seçeneklerle meslek sahibi haline getirerek ülkedeki üretim ve istihdam ivmesini yukarı yönde hareket ettireceğiz" dedi.

Trabzon’da yüzde 235’lik artış

Mesleki eğitim merkezlerinin üretim ve istihdamı doğrudan katkısının yadsınamayacak kadar önemli olduğuna vurgu yapan Ayvazoğlu, Trabzon’da ulaşılan rakamları da açıkladı. Programa başvuruların son derece kolay olduğuna değinen Ayvazoğlu, “Mesleki eğitim merkezlerinde meslek sahibi olup belgelerini alan öğrenciler yeteneklerine uygun üretim tesislerinde ve işletmelerde istihdam ediliyor. Mesleki yetenek ve niteliğin artması dolayısıyla üretimi de arttırıyor. Trabzon’da programa başvurular yüzde 235 artarak mart ayı itibariyle 3 bin 10 kişiye ulaştı. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırının olmaması da büyük bir avantaj. Meslek sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği şekilde gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu uygulama ile hem gençleri meslek sahibi yapmak hem de gençlerin istihdamını artırarak işsizliği büyük oranda düşürmeye hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de hedef 1 milyon

Mesleki eğitim merkezlerine ilginin artarak devam ettiğinin altını çizen Ayvazoğlu, "Meslek sahibi olmak isteyen gençler bu programa yoğun ilgi gösteriyor. Bunu öğrenci sayısındaki artıştan gözlemliyoruz. Buradan da anlaşılıyor ki çok önemli bir ihtiyaca yönelik bir çalışma başlatmışız. Mesleki Eğitim Merkezleri uygulaması Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da önemsenip yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’in belirttiği üzere 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon vatandaşımızın mesleki eğitim merkezleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Trabzon’da da bu hedefe ulaşmak adına gereken hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz" ifadelerini kullandı.