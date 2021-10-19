MEKAP’tan AKUT’a iş ayakkabısı bağışı

Sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan MEKAP, arama-kurtarma alanında Türkiye’nin en yetkin kurumlarından biri ve alanında en büyük sivil toplum örgütü olan AKUT’a iş ayakkabısı desteğinde bulundu.

MEKAP Yönetim Kurulu Üyesi Secaettin İskender, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin özellikle kentsel arama kurtarma çalışmalarında ihtiyacı olan iş ayakkabılarını bağışlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “AKUT, gönüllülük esasına göre çalışan ve bağışlarla faaliyetlerini sürdüren kamu yararına bir dernek. Biz de MEKAP olarak AKUT’a ihtiyacı olan iş ayakkabılarını bağışlıyoruz. Yaptıkları çalışmaları gururla izliyoruz. Kurtardıkları hayatlar için hepsine teşekkür ediyoruz. Katkılarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecek” dedi.

AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu da MEKAP’a katkıları nedeniyle teşekkür ederek, “MEKAP AKUT’a önemli destek veren firmalardan biri. Gelecekte de bu katkılarının süreceğini öğrenmek bizleri memnun etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gönüllülerden oluşan AKUT, gerekli olan malzemelerini de bağış yoluyla elde etmektedir. Katkı yapan herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Trabzon’daki diğer firmalardan da aynı duyarlılığı bekliyoruz” diye konuştu.

AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu, MEKAP Yönetim Kurulu Üyesi Secaettin İskender ve MEKAP Yöneticilerinden Hüseyin Ömeroğlu’na katkıları nedeniyle teşekkür belgesi de takdim etti.