Maçka’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri

Trabzon’un Maçka ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Maçka Kaymakamlığı önünde kurtuluş kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirilirken, Maçka Belediyesi tarafından yaptırılan Maçka Belediyesi Halil İbrahim Atmaca Kültür ve Sanat Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı gösterisi ile başlayan açılış programına AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Kongur ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümünde vatandan için can veren şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Başkan Koçhan, “Türkiye istiklal mücadelesini kazanmış, istikbal mücadelesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde mücadeleye devam etmektedir. Bu vatan topları kolay kazanılmadı. İnşallah ülkemizi daha ileri taşıyarak bundan sonra sonsuza tek bu vatan toprakları üzerinde yaşamaya devam edeceğiz. Bugün söz verdiğimiz Kültür ve Sanat Merkezimizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çeşitli dallarda ödül alan öğrencilere hediyeleri verilirken, kültür ve sanat merkezinin yapımında emekleri olanlara plaket hediye edildi.

Yaklaşık 5,5 Milyon TL’ye mal olan Maçka Belediyesi Halil İbrahim Atmaca Kültür ve Sanat Merkezi 3000 m2 alana kuruldu. Sinema, tiyatro, sergi salonları fuaye alanı, nikah salonu, 21 bin kitaplık Maçka Hacı Şemşi Üstek İlçe Halk Kütüphanesi, Çok amaçlı salon gibi alanların içerisinde yer aldığı Maçka Belediyesi Halil Atmaca Kültür ve Sanat Merkezi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak.