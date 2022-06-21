Maçka’da 66 mahallede yol çalışması

Trabzon’un Maçka ilçesinde oluşan yol hasarlarına Maçka Belediyesi hızla müdahale ediyor. Belediye bağlı fen işleri ekipleri 56 Mahallede çalışmalarını tamamlarken, 10 mahallede çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm ekipler ile yol çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Koray Koçhan, Haziran ayı içerisinde 66 mahallede oluşan hasarlara müdahale ederek çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Koçhan, “Aşırı kış şartları ve aşırı bahar yağmurlarından sonra Maçka Belediyesi olarak Mahallelerimizde oluşan hasarları, hava şartları elverdiği sürece hızlıca telefi ediyoruz. Bu anlamda 66 mahallesi bulunan Maçka’mızda fen işleri ekiplerimizle yol düzenleme, menfez açma ve yol serme açma çalışmalarımıza başlamıştık. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ederken, 56 mahallemizde çalışmalar tamamladık. Kalan 10 mahallemizde hava şartları elverdiği sürece haziran ayı içerisinde tamamlanacaktır. Temmuz ayı başı itibari ile vatandaşımızın yoğun olarak kullanacağı yayla yollarımızda greyder ile yol tarama çalışmalarımıza başlayacağız. Bizim tek gayemiz milletimize hizmet” diye konuştu.