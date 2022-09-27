KTÜ’de Orman Gülü Balı Çalıştayı düzenlendi

Karadeniz Bölgesi’nde Komar ve Zifin adıyla bilinen ve bölgenin endemik çiçek türü olan Orman Gülü’nden elde edilen bal, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde çalıştay konusu oldu.

KTÜ Fen Fakültesi ile Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) girişimi ile KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Orman Gülü Balı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay kapsamında Orman gülü Balı; sosyo-ekonomik, apiterapötik ve karakterizasyonu açısından ele alındı. Programa Hacettepe Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi’nden alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra kamu kuruluşları adına Türkiye Arıcılar Merkez Birliği, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı (TAGEM) ile Gıda Kodeksi Dairesi temsilcileri ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Bolu, Samsun, Ordu Trabzon, Rize ve Artvin illeri Arıcılar Birlik Başkanları ile Orman Gülü Balı üreticileri de çalıştay programını takip etti.

Çalıştayın ilk oturumunda KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ile Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, Orman Gülü Balı konusunda sunum yaptı. Programın ikinci oturumda ise gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları ile elde edilen veriler derlenerek bir rapor hazırlandı. Toplantının sonunda hazırlanan rapor Orman Gülü bitki örtüsünün bölge için çok önemli olduğu ve bu değerin ekonomiye kazandırılması için acil eylem planlarının oluşturulması gerektiği yönündeki kararları içerdi.