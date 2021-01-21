Karahan: “Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte toplumun bütün kesimlerinde yeniden normal toplumsal yaşama dönüş umutları yeşerdi”

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Tevfik Fikret Karahan, aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte toplumun bütün kesimlerinde yeniden normal toplumsal yaşama dönüş umutlarının yeşerdiğini belirtti.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bir yıldır yaşanan pandemi süreci, özellikle psiko-sosyal gelişim ve psikolojik sağlık açısından çocukları ve ergenleri negatif yönde etkilediğini belirten Karahan, “Online ders dışı saatlerde bilgisayar-tablet-tv karşısında geçirilen sürede önemli ölçüde artış oldu. Bu duruma bağlı olarak çocuklarda ve ergenlerde dijital bağımlılık yaygınlaştı. Dijital ortamlarda yaşanan sürenin artması yalnızlık sorunu, asosyal eğilimler ve dikkat/konsantrasyon gibi problemleri de tetikledi. Özellikle kentsel ortamlarda yaşayan çocuk ve ergenlerde oyun oynama ve yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirme yaşantısı neredeyse tamamen kısıtlandı. Kapalı sosyal yaşam sinirlilik, gerginlik ve öfke kontrol problemlerinin daha çok yaşanmasına neden oldu. Yakın ve uzak çevrede gözlemlenen yitimlerçocuk ve ergenlerde ölüm anksiyetesi ile birlikte; uyku bozuklukları, gece korkuları ve tırnak yeme gibi problemlerde artışa neden oldu. Evlerinde kapalı yaşamak zorunda kalan üniversite öğrencilerinde de benzer şekilde belirsizlik, tükenmişlik sendromu, depresif belirtiler ve duygusal gerginlik gibi problemler artış gösterdi. Pandemi sürecinde çocuklarını ev ortamında oyalamaya çalışan ailelerde, anne-baba-çocuk ilişkisindeproblemler daha çok yaşanır oldu. Bazı ailelerin pandemi sürecini avantaja çevirerek, aile bağlarını güçlendirdiklerini ve çocuklarına daha çok zaman ayırdıklarını da vurgulamak gerekir. Diğer yandan toplumun bütün kesimleri ekonomik açıdan sıkıntılar yaşadı” dedi.

Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte toplumun bütün kesimlerinde yeniden normal toplumsal yaşama dönüş umutları yeşerdiğini söyleyen Karahan “Anne-babalarda, çocuklarda ve ergenlerde okula dönüş umutları yeni bir coşku ve heyecanın yaşanmasına vesile oldu. Bu süreçte psikopatolojik sorunların önemli ölçüde azalmaya başlayacağını belirtmek gerekir. Yaşıtlarıyla oyun oynama, açık alanlara çıkabilme, okul ortamlarında arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle birlikte olma umutları, psikolojik sorunlar açısından bir panzehir etkisi oluştururacaktır. Aşılama süreci, sosyo-ekonomik hayatın normale dönmesi konusunda da yaşanan belirsizliği ortadan kaldırarak umut ışığı olmaktadır. Yakın gelecekte normal toplumsal hayata dönüşle birlikte; ailelerde-çocuklarda ve ergenlerde yaşanan uyum problemlerinin çözümü açısından psikologlara ve psikolojik danışmanlara da önemli görevler düştüğünü burada vurgulamak gerekir” diye konuştu.